Sredi septembra so se srečali ob 55-letnici maturantje 8.b razreda iz leta 1967. Najprej so si ogledali muzej v Globasnici, strokovno jih je vodil Manfred Tolmajer, nato pa jim je sproščeno pokazal svoj grad še Košnikov Anzej, Johan Elbe. Obogateni z zelo zanimivimi informacijami so se odšli na Zablaško jezero v idilični hotel Am See družine Picey, kjer so jim prijazno postregli z izbranimi dobrotami. Hotelirka Erika pa je vseh sedem udeležencev tega izključno fantovskega letnika poslikala: od leve Jožko Hudl, Tone Marktl, Tone Komar, Franc Starz, Štefan Orasche, Hanzi Pscheider in Zdravko Inzko.