71. Slovenski ples: V novo leto s plesom in z zaupanjem 

Saša Wakounig (32), Aachen: V preteklem letu sem živel v Aachnu v Nemčiji, kjer sva s kolegom ustanovila start up podjetje. Aachen sva izbrala zato, ker je študentsko mesto, naše podjetje pa ponuja storitve na presečišču dostavnih platform, kot je recimo Lieferando, in socialnih omrežij. Naša platforma je zdaj v beta fazi, testirali smo jo s prvimi restavracijami in uporabniki, v prvem in drugem kvartalu bi radi povečali število restavracij in tudi uporabnikov, za katere razvijamo aplikacijo, dosegljivo v App Store. S kolegom želiva sistem,v katerem je vse od A do Ž avtomatizirano, uporabnik samo pobere hrano pri restavraciji. Če bo naš start up uspešno zaživel, bom najbrž še nekaj časa preživel v Aachnu, sicer pa bi se zelo rad vrnil v Avstrijo. Kar se prihodnosti tiče, sem optimist kljub politični krizi v Nemčiji in Avstriji.