60-letnica mature na Slovenski gimnaziji

Letos v petek, 27. junija 2025, so se za 60-letnico mature podali v Dolino pri Pokrčah (romarska cerkev Marija v Gozdu in ena bolj znanih cerkva ob evropskih avtocestah), kjer je grabštanjski župnik in tinjski dekan Anton Opetnik (tudi absolvent SG) daroval spominsko mašo za pokojne sošolke in sošolce ter profesorice in profesorje. Družabno srečanje se je nadaljevalo v gostišču Der Hambrusch v Grabštanju. Ob dobri postrežbi in v prijetnem vzdušju so nekdanji sošolci obujali spomine in utrjevali dolgoletno prijateljstvo.