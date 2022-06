V soboto, 29. maja, se je v Pliberku ob petdesetletnici maturitetnega letnika 1972 Slovenske gimnazije srečalo šestnajst nekdanjih maturantk in maturantov od takrat šestintridesetih v obeh razredih. Najprej jih je po razstavi Kiki Kogelnik in Wernerja Berga vodil bivši pliberški župan Rai­mund Grilc. Nato so se v cerkvi v Nonči vasi pri maši, ki jo je z veliko občutka daroval pliberški župnik Ivan Olip, spomnili sedmih pokojnih sošolk in sošolcev (Franca Žužka, Mirka Štuklja, Mirka Borotschnika, Martina Rogla, Fini Kraut, roj. Mitsche, Nužeja Lampichlerja in Majde Kanduth, roj. Rehsmann). Po maši so obiskali še grob tam pokopanega nekdanjega profesorja in pisatelja Janka Messnerja. Pri Brezniku so ob večerji, na kateri se jim je pridružil nekdanji profesor Tonč Malle, še dolgo obujali spomine in se pogovarjali tudi o aktualnih temah. V dveh letih se nameravajo spet srečati, takrat na Zilji.