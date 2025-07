50 let mature

Letos 14. junija, 50 let pozneje, so se sredi Ljubljane srečali nekdanje učenke in učenci 8. a razreda (razrednik prof. Janko Messner) ter s sprehodom skozi Ljubljano obeležili ta visoki jubilej. Na žalost se je srečanja od takrat 16 maturantk/maturantov udeležilo le 9, ostalih iz zdravstvenih in privatnih razlogov ni bilo. Na sliki z leve: Eda Velik, Richard Brumnik, Marjan Jelen, Marija Stukelj Novak, Jani Oswald, Roman Schellander, Wally Fugger, Evelin Koman Einspieler, Andrea Zikulnig.