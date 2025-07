39 let odkrivanja alpsko-jadranske regije z UNIKUMom

O podelitvi deželnih priznanj odloča koroški deželni zbor. Veliki častni znak dežele je lansko leto prejel Roman Verdel, ki mu je zvezni predsednik Alexander Van der Bellen letos aprila poslal sklep o pravici do uprabe poklicnega naziva višji študijski svetnik. Sopodpisniki sklepa so poleg predsednika še zvezni minister za izobraževanje Christoph Wiederkehr in Isabella Penz, vodja deželnega Urada za izobraževanje. »Zdaj lahko pred svoje ime zapišem bivši direktor, profesor, višji študijski svetnik in magister. Če se vse to dvojezično zapiše, pa čeprav s kraticami, bo verjetno nekoč kamnosek s tem docela zapolnil moj nagrobni kamen«, v šali pove Verdel in dodaja, da novi naziv ne vpliva na pokojnino.