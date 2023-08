Slovenska gospodarska zveza kot koordinator humanitarne akcije pod imenom „Skupno. Pomagamo./Gemeinsam. Helfen“ zbira denarno podporo za od neurij in poplav prizadete prebivalce v Avstriji in Sloveniji. Pobudo za projekt je dal predsednik SGZ Benjamin Wakounig in že v nekaj urah se jim je pridružilo kar osemnajst slovenskih organizacij na avstrijskem Koroškem. Finančna sredstva lahko prenakažete na bančni račun, sredstva pa bodo nato transparento razdeljena:



Prejemnik: SGZ – „Skupno. Pomagamo./Gemeinsam. Helfen.“

IBAN: AT04 3910 0014 0003 2441

BIC: VSGKAT2K