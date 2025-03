Zveza koroških partizanov (ZKP) je predstavila nov zemljevid: Zemljevid upora na Koroškem

Ob zaznambah krajev partizanskega upora zemljevid vsebuje tudi kraje in spomenike, ki so povezani z deportacijo koroških Slovencev, in kraje splošnega spominjanja, kjer je v ospredju skupno spominjanje na vse skupine žrtev nacionalsocializma. Kraji so na hrbtni strani zemljevida predstavljeni na kratko v slovenščini in nemščini, dodane so tudi točne koordinate. V zemljevidu predstavljene kraje so zbrali na osnovi znanstvenih raziskav, online zemljevida DERLA in s pomočjo lokalnih aktivistov.