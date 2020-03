Celovec Razstava Zorke L-Weiss v celovški Alpsko-jadranski galeriji omogoča eno lepših izkušenj ob likovni umetnosti zadnje čase.

»Čeprav sta likovni jezik Zorke L-Weiss jasna oblika in čista barva, je v vseh njenih delih čutiti naravo in življenje,« je o umetničinem delu zapisala umetnostna kritičarka Doroteja Apovnik. Njena ocena prihaja do popolnega izraza na najnovejši razstavi Zorke L-Weiss, ki je z naslovom Metamorfoze na ogled v celovški Alpsko-jadranski galeriji (Alpen-Adria-Galerie), v tako imenovani Mestni hiši poleg Mestnega gledališča.

Umetnica na razstavi z deli, ki so nastala v zadnjih 15 letih, z zanjo značilno tehniko popolne redukcije na barvne ploskve in z geometrično doslednostjo v barvnih kompozicijah prikazuje spreminjanje in preobrazbe skozi letne čase, kar priča o »tankočutnem pogledu umetnice v naravo«, kakor je ocenila umetnostna zgodovinarka Mojca Grušovnik-Tratnig. Četudi se posamezna dela tematsko in tudi formalno med seboj razlikujejo, pa je vsem skupno »jasno razumsko, skorajda matematično konstrukcijsko načelo. To dovoljuje uresničenje motiva le ob izbrani redukciji slikarskih elementov. Nastale kompozicije so stroge povezave barv in osnovnih geometrijskih oblik.«

Razstava del Zorke L-Weiss Metamorfoze – spreminjanje narave skozi letne čase – je odprta do 10. aprila. Ogled omogoča eno lepših izkušenj ob likovni umetnosti zadnje čase.