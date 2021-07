Minulo sredo je generalni konzulat RS v Celovcu vabil na slovesnost ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije. Prireditve v celovškem tehnološkem parku Lakeside se je udeležilo dobrih 150 gostov, med njimi mnogo koroških Slovencev.

Navzoče goste je pozdravil generalni konzul Anton Novak in povedal, da je osamosvojitev Slovenije največji dogodek v zgodovini slovenskega naroda: »Z ustanovitvijo svoje države smo Slovenci vzeli usodo v svoje roke. Slovenščina in slovenski narod sta dobila vse pogoje za ohranitev in razvoj.«

Krški škof Jože Marketz je čestital Slovenkam in Slovencem za tisto, česar si pred 30 leti niso mogli predstavljati. Poudaril je pomen odprtih meja, ko so ljudje na obeh straneh meje enakovredni in ko lahko obiščeš vsakogar. Želel si je, da bi v bodoče še bolj zrasli skupaj, da bi spoštovali drug drugega in ne preveč zahtevali drug od drugega.

Deželni glavar Peter Kaiser je povedal, da je Slovenija v zadnjih tridesetih letih odrasla in se izkazala kot obogatitev za vse sosede in Evropo. Obljubil je, da bodo odnosi med Koroško in Slovenijo tudi v bodoče ostali ne samo dobro sosedski, temveč prisrčno prijateljski.

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je izrazila veselje, da lahko dan praznuje z rojaki na Koroškem, ki ostajajo nenadomestljiv del slovenskega naroda.

V sklopu programa je potekal tudi pogovor med politiki, ki so se spomnili dogajanj pred 30 leti. Pogovor med prvim predsednikom slovenske vlade Lojzetom Peterletom in tedanjim koroškim deželnim glavarjem Christofom Zernattom je vodil Karel Smolle, ki je bil prvi slovenski častni konzul na avstrijskem Koroškem. Smolle je najprej referiral o nastanku in nadaljnjem razvoju države. Peterle in Zernatto sta povedala razne anekdote izpred 30 let in želje za prihodnost.

Zernatto se je spomnil, da je kot deželni glavar zaprisegel 26. junija 1991. Še istega dne je odšel na prvi uradni obisk in se udeležil razglasitve samostojnosti Slovenije na Trgu republike v Ljubljani.

Peterle je izrazil svoje veselje nad dejstvom, da so Karavanke danes politično gledano nizke. Ugotovil je, da je Slovenija danes politično zelo polarizirana in da je bilo pred 30 leti več dialoga.

Oba sta poudarila pomen Evropske unije, važnost enotnosti in dialoga v njej.