Strah pred Romi izvira iz nevednosti

Alysea Nardai (17)

Oberdorf im Burgenland

Menim, da ima družba o Romih določeno sliko: vsi živijo v prikolici, brez tekoče vode, brez res veliko prostora, saj vsi otroci spijo v eni postelji. To ni res. Moji stari starši še vedno živijo v romski soseski. Nisem odraščala tukaj, niti nisem domačinka v Gornji Borti. Od otroštva živim v Oberdorfu. Vendar še vedno rada prihajam sem.

In moja mama vedno pravi, da je imela v tem romskem naselju najlepše otroštvo. No, razen atentata, ki je bil seveda pretresljiv in je vsem spodnesel tla pod nogami. Vendar je rekla, da ni bilo nič lepšega, kot potrkati na sosedova vrata in ven so prišli še trije otroci.