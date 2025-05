Spomini na začetke Slovenske gimnazije »Hodili smo tudi bosi v šolo«

V prvem letu, jeseni 1957, je štela samo tri letnike: 1., 2. in 3. razred. Prva matura je bila leta 1963, tisti, ki so začeli v 1. razredu, pa so bili prvi, ki so prehodili vseh osem let na osrednji šolski ustanovi slovenske narodne skupnosti na Koroškem in obhajajo letos 60-letnico mature. Med njimi je bil tudi Gregor-Hori Metschina (77), upokojeni ljudskošolski ravnatelj v Šentilju.