Mauthausen …

5. maja 1945 so Američani osvobodili nacistično uničevalno in koncentracijsko taborišče Mauthausen v Zgornji Avstriji, od nacistov preimenovani v gau Oberdonau. Mauthausen je od vsega začetka bil klasificiran kot uničevalno koncentracijsko taborišče, torej tretje težavnostne stopnje. Po nalogu in v pristojnosti SS so kmalu po anšlusu Avstrije leta 1938 začeli taborišče graditi jetniki, ki so prišli iz taborišča Dachau, gradbeni material je bil granit. Najbolj grozna delovna komanda je bil kamnolom granita s svojimi zloglasnimi stopnicami smrti. V mauthausenski pekel je bil vržen tudi šmihelski kaplan Anton Kutej, ki je podobno kot Franz Jägerstätter, vendar veliko prej in kot koroški Slovenec, po vesti odklonil služenje v hitlerjanski vojski. Za časa Hitlerjeve strahovlade neodpustljiv zločin. Anton Kutej je 15. junija 1940 prišel v kacet Dachau, bil 16. avgusta 1940 premeščen v kacet Mauthausen, nato v taborišče Gusen in 6. decembra 1940 prestavljen nazaj v matično taborišče Dachau. Umrl je 16. februarja 1941, star 31 let. Koncentracijsko taborišče na Ljubelju je tudi bilo podružnica kaceta Mauthausen.

V nedeljo, 6. maja 2021, 76 let in dan po osvoboditvi je v taborišču Mauthausen pod geslom »Uničena raznolikost« bila spominska proslava v okvirih pandemičnih določil. V imenu Zveze koroških partizanov ZKP, Zveze slovenskih pregnancev ZSP (prej Zveza izseljencev) in Zveze slovenskih žena (ZSŽ) se je proslave udeležila skupinska delegacija po vodstvom Mojce Koletnik. Pri spominski tabli za koroške Slovence, ki so bili v Mauthausen deportirani in tam umrli, med njimi Jože Kokot, brat Andreja Kokota, je delegacija položila venec in zapela pesem.

Udeleženci spominske proslave na Poljani.

… in Poljana

Druga svetovna vojna se je pred 76 leti v Evropi končala sredi meseca maja 1945 na koroško-slovenskih tleh pri Borovljah na humperškem mostu in na Poljani pri Prevaljah. Na obeh krajih se je nemška vojska, ki je skupaj s svojimi kvizlinškimi pomagači in zavezniki, z ustaši, četniki in slovenskimi domobranci bežala z balkanskih bojišč, zapletla v srdite boje s partizani in jugoslovanskimi enotami. Na Poljani izpoveden spomenik spominja na te boje. Letošnje spominske proslave v nedeljo, 16. maja 2021, se je udeležila tudi delegacija ZKP, ki je položila venec.