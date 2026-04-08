Pred 80 leti je v Celovcu zasedalo Ljudsko sodišče

Helge Stromberger je predstavil usode treh ljudi, ki so zašli v kolesje t. i. divje evtanazije v celovški hiralnici. Agnes Bier je v Celovec prispela s smrti namenjenim transportom 60 deklic in žensk iz psihiatrične ustanove v Kühr-Niederfellu a.d. Mosel. Ubita je bila, ko je imela 13 let. Leta 1912 rojena Celovčanka Stefanie Laimgruber je bila 1940 usmrčena v Hartheimu. A tudi leta 1896 rojenega Korošca Franza Mösslacherja, ki je bil 24. marca 1941 v 3. transportu s 131 umorjenimi v Hartheimu pri Linzu. Iz celovške hiralnice so v Hartheim peljali štirje transporti.