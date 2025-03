Katja Sturm-Schnabl prejela nagrado Marie Jahoda »Mladina naj se čim več nauči«

Katja Sturm-Schnabl je odraščala v Svinči vasi. Njeno otroštvo na kmetiji je bilo lepo, dokler ga niso nacisti 14. 4.1942 prekinili. Medtem ko sta bila starša v mestu, so esesovci vdrli v hišo. Katja, ki tedaj še ni obvladala nemščine, je le zaznala, da se dekli in teta jočejo ter da jih možje hočejo spraviti na nek drug kraj. Deklica si je mislila: »Brez svojih staršev nikamor ne grem.« Katjin prvi vtis nacistov je bil, da ne znajo lepo govoriti, ampak samo vpiti. Otrok je menil: »Ljudje torej niso. Ampak tudi živali ne, ker tiste so nežne in tople. Morajo torej biti nekaj drugega.« Družina je bila tri leta in pol internirana v taboriščih Rehnitz in Eichstätt. Njeno sestro Veri je umoril zdravnik v taborišču. Vrnitev leta 1945 skoraj ne bi uspela. Vlak s preživelimi se je v Beljaku ustavil in angleški vojaki jih niso pustili izstopiti. Mislili so, da niso žrtve, temveč kriminalci. Tedanja deželna vlada je rekla, naj jih pošljejo nazaj v Nemčijo ali pa naprej.