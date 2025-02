80 let od osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz: Koroški Slovenci v Auschwitzu

Sprva so bila taborišča ločena po spolu (npr. Dachau za moške in Ravensbrück za ženske), poleg tega so obstajala tudi taborišča za mladoletnike (Moringen in Uckermark). Ta stroga ločitev po spolu se je v nadaljevanju, predvsem v zadnji zimi vojne, vse bolj krhala. Večino koroških Slovencev so zato sprva poslali v bližnja taborišča Dachau oziroma v Ravensbrück. Od tam so redno organizirali prevoze v druga taborišča, kjer so potrebovali prisilne delavce. V večini taborišč so morali interniranci opravljati prisilno delo, predvsem za orožarsko industrijo ali razne infrastrukturne projekte, kot na primer ljubeljski predor (Loibltunnel). Auschwitz in taborišče Majdanek (Lublin) sta bili tako koncentracijski taborišči, v katerih so morali interniranci opravljati prisilno delo, kot tudi uničevalni taborišči. To je bila bistvena razlika v primerjavi z Dachauom ali Ravensbrückom. Vemo na primer, da je bilo v začetku januarja 1944 14 moških iz Dachaua prepeljanih v Majdanek, aprila so bili vsi mrtvi. V Majdaneku so bile umorjene tudi tri ženske. Prav tako je bilo 17 koroških Slovencev usmrčenih v taborišču Auschwitz: 13 žensk in štirje moški. Še posebej tragična je usoda Jožeta Waruma iz Bekštanja. Čeprav je preživel osvoboditev taborišča Auschwitz, je bil tako oslabel, da je kljub zdravljenu v lokalni bolnišnici junija 1945 umrl.