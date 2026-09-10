Že 30 let društvo Coppla Kaša združuje gorske kmetije

Kot pravi Kauer, je ob ustanovitvi društva sodelovalo »10 ali 11 kmetic in kmetov, danes pa je v njem povezanih več kot 60 gorskih kmetic in kmetov iz Bele, Železne Kaple, Lepene, Lobnika, Remšenika, z Obirskega, pa tudi iz Globasnice, Velikovca in z Jezerskega ter Solčave. Pomagamo si s skupnimi stroji za obdelavo lesa in predelavo mesa, platformo za direktno prodajo, napravo za pasterizacijo mošta in prikolico s cisterno, v katero ga polnimo, pa tudi z energetsko skupnostjo Coppla Kaša in čezmejnimi ekskurzijami in predavanji. Že ob ustanovitvi smo bili dvojezična pobuda, sčasoma pa smo postali tudi čezmejna. Med drugim smo leta 2004 izdali turistični in popotniški vodnik po čezmejni pešpoti Coppla Kaša.« Gre za vodnik po mreži krožnih pohodniških poti, ki obiskovalca vodijo neposredno mimo kmetij na obeh straneh meje, včlanjenih v društvo Coppla Kaša.