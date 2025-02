Združenje 14 občin iz Avstrije in Slovenije: Novoletno srečanje občin Geoparka

Občina Suha je v petek gostila tradicionalno srečanje ob meji, ki od leta 1983 simbolizira čezmejno sodelovanje v Geoparku Karavanke/Karawanken, kjer sodeluje 14 občin iz Koroške in Slovenije. Župan Patrick Skubel s Suhe je več kot 30 gostov pozdravil na mejnem prehodu Libeliče, med njimi nekaj županov in županj obmejnih občin. »Samo skupaj lahko okrepimo našo regijo in njeno raznolikost postavimo v ospredje,« je poudaril Skubel. Nato so gostje obiskali Center ajde in Hišo kulture v Žvabeku.