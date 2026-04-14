»Zaradi mini mode nisem šla k uršulinkam v šolo«

Mira Urank se je kot najstarejša od petih otrok rodila pri Kavhu v Encelni vasi. V otroštvu sta s sestro Katjo v domači drvarnici uprizarjali prizore iz Sneguljčice. Za dekletoma sta starša dobila še tri sinove: Jozija, Hanzija in Rudija. Ljudsko šolo je Mira obiskovala v Galiciji, kjer je bila sprva sama v razredu pri pouku slovenščine, glavno šolo pa v Velikovcu. Čeprav si je želela na Slovensko gimnazijo, je doma prevladalo mnenje, da se bosta dekleti tako ali tako poročili in je bolje, če se izučita za kak poklic. Tako je Mira po glavni šoli eno leto obiskovala gospodinjsko šolo v Šentpetru. »Potem sem mislila, da se bom za učiteljico ročnega dela izobrazila pri uršulinkah v Celovcu in sem tudi uspešno opravila sprejemni izpit. Čez nekaj časa pa sem dobila pismo, da moram s seboj prinesti našo posteljnino in da mora krilo segati najmanj pod kolena. Ker je bila tedaj moda minikril, sem se odločila proti tej šoli, kar je pravzaprav smešno.« Tako se je Mira vpisala na novoustanovljeno trgovsko šolo v Velikovcu. Kot najstnici sta s sestro ustanovili pevski duo, iz katerega se je, ko je imela Mira 16 let, razvila pevska skupina Talita. V tej je pelo osem deklet, ki so skupaj pele šest let in so zadnjič skupaj nastopile na poroki Mire in Milana Blažeja. Tedaj 25-letnega Milana iz Šmihela je 23-letna Mira spoznala kot sekretarka Mirta Zwittra v službi pri Zvezi slovenskih zadrug, kamor je uslužbenec Mohorjeve tiskarne prinašal sveže tiskovine. Leto dni kasneje sta se poročila in preselila v Celovec. V zakonu so se jima rodila hčerke Mirjam, Sonja in Anja. Letos bosta z Milanom obhajala 44 let zakona.