Pod milim nebom je potekal zaključni koncert poletne glasbene delavnice za zborovske pevke in pevce ter soliste v Tinjah. Ta je bila letos osredotočena na ljudsko glasbo s vseh celin. Predavateljice okoli umetniške vodje Ane Bezjak so z udeleženci delavnice naštudirali pesmi iz celega sveta. Publika je uživala glasbeno potovanje in namenila pevcem obilo aplavza.