Zadnji poljub poletja z Nastjo Gabor 

Koncert, ki ga v Selah prirejajo že od leta 2002, je skozi leta postal priljubljena stalnica za ljubitelje dobre glasbe iz Koroške in Slovenije. Nastja Gabor prihaja s Koroške in se je s petjem začela ukvarjati že v otroštvu. Nastopila je na številnih festivalih in televizijskih oddajah, širša javnost pa jo pozna po skladbah, kot so »Sol na rano«, »Letim« in »Za Tebe Bi Vse To Ponovila«. S svojo prepoznavno energijo in raznolikim repertoarjem bo skupaj s Kvartetom DUH poskrbela za prijeten glasbeni večer v slovo poletju.