Visoki jubilej slovenskega prosvetnega društva iz Šentprimoža: Danica obstaja že 110 let instavi na mlade

Za praznovanje 110-letnice je Stanko Wakounig pripravil zgodovinski pregled razvoja društva in skupaj z vnukinjo Laro Wakounig vodil dvojezično prireditev, ki so jo na odru glasbeno obogatile Korenine Danice – torej pevke in pevci, ki so dolga leta peli v mešanem pevskem zboru in vse do danes ostajajo zvesti svojemu kulturnemu društvu. Zapel pa je tudi Mešani pevski zbor Danica, ki je sedel med občinstvom. Tudi Stanko Wakounig je kar 60 let pel v zboru Danica, zdaj pa je več mesecev zbiral gradivo in podatke o društvu, ki ga je sam vodil kar 25 let. Tako je nastal okoli 40 strani obsežen popis društvene zgodovine, ki je bil kot povzetek predstavljen na praznovanju 110. obletnice. Stanko Wakounig ugotavlja: »Člani, ki so se intenzivno povezali z društvom, so prav tu dobili zaledje, ki jih je krepilo pri ohranjanju slovenščine.«