Vigredni koncert v znamenju obletnice: 140 let kulturnega delovanja Gorjancev v Kotmari vasi

Ljudska pesem, otroška igralska skupina in ohranjanje regionalne zgodovine ledinskih imen so še naprej v ospredju delovanja društva. Nedavno so društveniki izdali knjigo »Imenska pokrajina v Kotmari vasi na primeru petih vasi na Gurah«. Dvojezični priročnik naj bi predvsem domačinom pomagal razvozljati pomen zemljepisnih imen v vaseh Vesava, Črezdol, Vrde, Plešivec in Kotmara vas.