Veselica Farant navdušila obiskovalce

Veselica “Farant” je tudi letos privabila številne obiskovalce iz bližnjih in daljnih krajev. V Globasnici so kmečki razstavljalci, gostilničarji in obrtniki poskrbeli za raznoliko in bogato ponudbo. Otvoritveni program je popestril mešani pevski zbor Peca,, pridružil pa se mu je tudi otroški zbor Živ Žav. Veselico je uradno otvoril deželni glavar Peter Kaiser, na otvoritvi pa je bil prisoten tudi Matej Arčon, podpredsednik 15. vlade Republike Slovenije in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.