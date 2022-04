Velikonočna baklada na Radišah

Po dvoletni pavzi je Slovensko prosvetno društvo Radiše na včerajšnjo velikonočno soboto, 16. aprila, zopet vabilo na tradicionalno velikonočno baklado. Mogočen kres so v soboto popoldne postavili možje iz Radiš in okolice. Po vstajenju v farni cerkvi na Radišah sta obiskovalce pozdravila predsednik SPD Radiše Aleksander Tolamier in domači župnik Marjan Plohl. Z velikimi bakljami so nato prižgali kres. Prireditve se je udeležilo približno tristo ljudi, med številnimi obiskovalci so bili Tomaž Ogris, Nužej Ogris, Rafael Sadjak in Sandra Lampichler.