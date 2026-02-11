Večino tega, kar imamo, smo si morali sami izboriti

Slavnostni govornik je bil letos Roman Verdel, dolgoletni direktor Slovenske glasbene šole, rojen 3. decembra, na isti datum kot France Prešeren in Franc Leder Lesičjak. Občinstvu je približal svoje odraščanje v 70. letih v Borovljah, »v kraju, kjer je bila slovenščina zatrta in asimilacija izredno močna. Do leta 1973 ni bilo več slovenščine v javnosti.« Spregovoril je o ponovni oživitvi SPD Borovlje leta 1974 in ustanovitvi Ansambla Drava leto navrh. Velik del svojega govora je Verdel posvetil boju za dvojezično elementarno vzgojo v Borovljah, kjer se je »leta 1997 v občinski vrtec prijavilo 48 otrok, za katere so starši želeli slovensko izobrazbo. S prvim tajnim glasovanjem po vojni so na občini to prošnjo zavrnili. Zato smo otroški vrtec še istega leta morali ustanoviti sami. V 90. letih so nastali tudi vrtci v Ledincah, v Dobrli vasi in v Velikovcu. Skoraj 30 let po ustanovitvi našega vrtca v Borovljah smo še zmeraj v situaciji, da moramo sami skrbeti za naše otroke.«