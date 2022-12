Dekleta Smrtnik so v četrtek, 15. decembra, vabile na večer melodije in poezije. Številni gostje v farni cerkvi na Obirskem so uživali ob poslušanju čudovitega petja deklet Smrtnik, ki so zapele ob spremljavi glasbenic Ane Tijssen in Brigitte Komposch. Mateja Rihter je na koncertu brala pesmi Daniele Kocmut. Slike: Justina Hribernik