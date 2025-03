Več kot 100 prireditev in 5000 umetnikov: 73. Ljubljana Festival vabi

Med 20. junijem in 12. septembrom bo na sporedu letošnji že 73. Ljubljana Festival. Festival bodo otvorili 20. junija na Kongresnem trgu s koncertom na prostem »Poletna noč – ta noč je moja«, ki bo letos posvečen 60-letnici glasbenega delovanja legendarnega avtorja in izvajalca Janeza Bončine-Benča. Nastopili bodo simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija ter razni solisti, Patrik Greblo bo glasbeni vodja in dirigent. Ljubljana Festival poleti vabi predvsem s klasično glasbo vrhunskih in slavnih interpretov, pa tudi z muzikali in jazzom, vsega skupaj bo 100 vrhunskih dogodkov. Tako bo na primer 3. julija v Križankah gostoval »The Duke Ellington Orchestra«. 7. julija boste lahko prav tako v Križankah prisluhnili koncertu glasbe Ennia Morriconeja pod taktirko Andrea Morriconeja, igrali bodo glasbeniki Orkestra Roma Sinfonietta in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Od 9. do 13. julija in od 15. do 20. julija bo v Cankarjevem domu na ogled muzikal Fantom opere z glasbo Andrewa Lloyda Webbra. 23. julija bodo v Slovenski filharmoniji gostovali Münchenski virtuozi. 26. avgusta bo v Cankarjevem domu koncert sopranistke Anne Netrebko in tenorja Yusifa Eyvazova ob spremstvu orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko Denisa Vlasenka. 30. avgusta bo v Križankah koncert Vlada Kreslina. Festival bodo zaključili 12. septembra z nastopom Dunajskih filharmonikov v Cankarjevem domu. Kot je povedal direktor festivala Darko Brlek, je festival lani obiskalo okoli 60.000 obiskovalcev, bidže pa znaša okoli pet milijonov evrov.