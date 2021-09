Obiskovalci od blizu in daleč so se odzvali vabilu Katoliškega prosvetnega društva Šmihel na vaški praznik na Davidovem travniku v Šmihelu. Praznik je bil tudi letos kraj srečanja in zabave.

Za pozdrav je na vaškem prazniku zaigrala Godba na pihala Šmihel. Društveniki so se zavedali odgovornosti, registracija in dokazila PCT so bili obvezni za vstop na prizorišče, kljub temu pa zaradi dobre organizacije ni prišlo do zastojev. Na srečo se vremenska napoved ni uresničila, vreme je držalo in mize so bile kmalu zasedene. Društveniki so ponudili domače pecivo in kavo, to pa je prišlo prav mnogim, ki po kosilu in popoldanskem gledanju Dober dan, Koroška ali prebiranju Novic tega še niso utegnili. Za vse tiste, ki niso uspeli česa skuhati, pa je mesar Fric Čebul pripravil pečenice in hrenovke. Strd in izdelke iz strdi sta postregla Hanzej in Monika Bricman.

Otroci so zavzeto ustvarjali.

Kdor je že bil na vaškem prazniku, ve, da so del sporeda zmeraj tudi prikazi, velikokrat gre za stare običaje in stvari. Letos so bila v ospredju popravila. »A se to sploh splača?« je vprašal moderator in predsednik društva Silvo Jernej ženske, ki so pokazale , kako se zakrpa nogavice. Odgovor Monike Bricmann je bil jasen »da«. Jernej pa je dodal, da tako nastanejo tudi unikati. Ženske so razložile postopek krpanja, občinstvo pa je pokazano komentiralo.

Predsednik Silvo Jernej v pogovoru z ženskami, ki so pokazale krpanje nogavic, po domače »štofanje«.

Stare ure zbira in popravlja Alois Malej. Na Davidovem travniku je predstavil nekaj stenskih ur. Najbolj ga zanimajo ure, ki so stare vsaj petdeset let, je povedal. Nad 300 komadov obsega zbirka stenskih, žepnih in ročnih ur, s popravljanjem pa je začel pred desetimi leti. Stare ure, ki brezhibno delujejo, pa le redko dobi v roke. Ure je že popravljal oče, sam pa si je potrebno znanje pridobil s prebiranjem strokovne literature.

Lutkovna predstava ob odprtju festivala Cikl Cakl

Petra Krajgerja poznamo kot strastnega harmonikarja. Na vaškem prazniku je pokazal v posamezne dele razstavljeno harmoniko. Povedal je, da mora vse popraviti, ko dobi staro harmoniko v roke. Takšne harmonike so ponavadi zaprašene, polne kurjih peres in raznih žuželk. Pokazal je dvoglasno harmoniko iz leta 1937, ki ima, kot je povedal, 1500 delov. Harmoniko, ki jo je prinesel na Davidov travnik, je rešil iz črne kuhinje na Rudi in jo v neštetih urah dela restav­riral.

Nastopil je še mešani pevski zbor Gorotan. Kar večkrat je zaigral Trio Alpe. Višek letošnjega vaškega praznika je bilo vsekakor odprtje 21. mednarodnega lutkovnega festivala Cikl Cakl, ki je bilo prvič na Davidovem travniku. Nastopila je priznana slovenska lutkarica Tina Oman s predstavo »Metuljček in metuljčica« s katero je očarala obiskovalce vseh starosti.

Hčerka in mama pri igri za medena srca

Posebna viška sta bila tudi otroški program in tekmovanje za medena srca.