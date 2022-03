Zveza slovenskih žena je 12. marca vabila na srečanje žensk in praznovanje mednarodnega dneva žena. V Kulturni dom SPD Danica je prišlo predvsem veliko koroških žensk, ki so po letu premora nadaljevale tradicijo ženskih srečanj, pa tudi nekaj moških.

Goste je pozdravila podpredsednica Zveze slovenskih žena Julija Schellander-Obid, v imenu SPD Danica pa je spregovorila podpredsednica Sonja Hribar-Marko. Po ogledu kratkega filma o Mileni Gröblacher, dolgoletni predsednici zveze, je sledil višek srečanja, in sicer pogovor z novinarko, pisateljico ter nekdanjo partizanko Valerijo Skrinjar-Tvrz. Spominjala se je svojega časa med partizani in ženske pozvala, naj se ne nehajo boriti za pravice.

»Ženske se moramo boriti za svoj položaj. Moški ne bodo spustili vajeti iz rok. Ženska ima isto pamet in izobrazbo, torej je sposobna! Mora biti spoštovana v družbi, a to ne bo, če se sama ne bo borila. Ženska ne sme poklekniti, čas je, da smo enakopravne z vsakim človekom!«

Z očarljivo in energično gostjo se je pogovarjala predsednica zveze Daniela Topar, članici Magdalena Weiss in Lena Kolter pa sta dogodek obogatili z recitali o nasilnem pregonu slovenskih družin. Čeprav je od deportacije minilo že osemdeset let, sta temi vojna in zapuščanje domov spet zelo aktualni. Za glasbeni okvir srečanja sta poskrbela mladinski in mešani pevski zbor Danica. Kulturnemu programu je sledilo prijetno druženje.

Ana Blatnik, političarka:

Lepo bi bilo, če bi vsak dan bil dan žensk. Strinjam se z gostjo današnje prireditve, da se moramo ženske tudi same boriti za svoje pravice. Pomembna je naša samozavest in odločnost, da hočemo nekaj spremeniti. Od nas samih je odvisno, kako bo šlo naprej. Veliko se je že spremenilo, pa nas vseeno čaka še veliko dela. Na takšne prireditve bi lahko povabili tudi moške, čeprav dobro vedo, kaj želimo.

Martina Weinfurtner, blagajničarka Zveze slovenskih žena:

Zame je dan žena še vedno pomemben praznik – ne samo zaradi spominjanja, temveč tudi zaradi položaja žensk, saj je na svetu še veliko takih, ki niso enakopravne. Morajo se boriti, pa tudi moški naj pomagajo ženskam, da pridejo do enakopravnosti.

Trudi Wieser Moschitz:

Ni nujno, da je dan žensk samo za ženske, vseeno pa se mi zdi važno, da imajo ženske svoja srečanja in se lahko pogovarjajo o ženskih temah. Rekla bi, da imajo moški tendenco, da nase »potegnejo« pogovor. S srečanjem za ženske pa to preprečimo.

Julija Schellander-Obid, podpredsednica Zveze slovenskih žena:

Enakopravnost še vedno ni na zadovoljivi ravni. Potreben je praznik, da si vsako leto prikličemo v zavest, da je pot še dolga in se je treba še naprej boriti.

Ani Verdel: Pomembno je, da se srečamo, se pogovarjamo in dobimo malo korajže.