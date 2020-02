Vogrško kulturno društvo je zano predsvem po gledališki dejavnosti in privabi, če so na sporedu poletne igre na prostem, množico obiskovalcev. Pionirske zasluge pa ima tudi za znameniti vogrški pust.

Dela, ki ga opravlja društvo KKD Vogrče in okolica, se ne da pohvaliti z navadnimi besedami. Vogrjani z društvenim predsednikom Lojzem Kerbitzem na čelu namenjajo pozornost, kot je znano, predvsem odrski dejavnosti, pri tem pa vključujejo domala vso vas. Kaj to pomeni za ohranjevanje slovenske besede in kulture, ni treba posebej poudarjati. Vsekakor je odrska dejavnost Vogrjanov dokaj koristnejša v boju proti asimilaciji kot pa razni (neproduktivni) prepiri med celovškimi centralami.

Zelo popularne so vogrške poletne igre na prostem, ki privabijo množico obiskovalcev in katere prav tako zelo cenijo pri pliberški kulturni iniciativi KIB (Kulturinitiative Bleiburg). Vogrjani pa veljajo tudi za pionirje na področju pustnega kabareta. Začeli so z njim že pred več ko 30 leti. Prve predstave so bile v nekdanji vogrški gostilni Pri Florijanu. Nato so se preselili v župnišče, ali kot pravijo Vogrjani: v ugrški forof.

Micka: Štief, jaz mislim, da moš ti ano »šterung« u gvali … u »fohšprohi« SMS: Si Mov Smešn.

Štefan: Jo, mi je Hela Domej ži tuj diagoscipirova. Vana misli, da mom MRT: Mov Rojtam Trjap.

Micka Zidej in Štefan Enzi

Tudi letos so Vogrjani vabili na dve odprti generalki, na premiero in na šest predstav. Ni treba posebej poudarjati, da so bile vse predstave razprodane in da vogrški pust ni priljubljen samo pri Vogrjanih, temveč seže njegov dobri glas daleč preko kraja s sv. Florjanom kot farnim patronom. Pri izbiri tem (besedilo je napisal Lojz Kerbitz, za zaključno poglavje pa sta ga prispevala Štefan in Hermann Enzi) se igralci niso duhovito posvetili samo vaškim dogodkom, primerno so ošvrknili mdr. tudi Trumpa. Ob vsem tem pa je bilo še posebej privlačno gledati vogrške »palčke« (glej zgornjo sliko) ali poslušati Heleno Domej (Mateja Kerbitz).

A štua sploh viate: če ana žianska rjače, sm v peteh minuteh fertig, pa če an moški rjače, sm kor duama, da štua praktiš čist glich dovg dauvra …

Zmirm gvadam, da moji duar gra. Onbart je echt zboleva. Visak fieber je dubiva. Na rkeh sem jo u kuhiju nesu, da mi je bruštk narediva …

Hermann Enzi

Ne bi koga posebej izpostavljal, vsi nastopajoči na odru in pomočniki za kulisami si zaslužijo bučen abpvaz.