V sodelovanju s Slovensko študijsko knjižnico: V Dobrli vasi so odprli novo knjižnico

Danes, 19. maja, so v prostorih kulturnega doma v Dobrli vasi odprli novo knjižnico, ki bo delovala kot podružnica Slovenske študijske knjižnice v Celovcu. Nastala je na pobudo Slovenskega prosvetnega društva »Srce« v sodelovanju s Slovensko prosvetno zvezo. V knjižnici bo na voljo več kot 5000 knjig, veliko teh s področja otroške in mladinske literature, seveda pa ponujajo tudi knjige za odrasle. Staro društveno knjižnico so prenovili, nastal je prijazen svetel prostor s posebnim bralnim kotičkom za otroke. Knjižnica v dobrolskem kulturnem domu bo odprta ob sredah in petkih od 16.00 do 18.00 in je priključena na vzajemni bibliografski sistem COBISS. Če zaželjene knjige ne boste našli v Dobrli vasi, jo bodo priskrbele sodelavke celovške Študijske knjižnice. Novo knjižnico so danes obiskali otroci vrtca »Mavrica« in učenci LŠ Dobrla vas, ki so takoj posegli po ponujenih knjigah. Uspelega projekta se veselita poslovodja SPZ Mitja Rovšek, voditeljica SŠK Dragana Laketić in predsednica SPD Srce Gitti Neuwersch: »Meni je pri srcu, da otroci berejo in to predvsem slovenske knjige.« Projekt je podprl Urad RS za zamejce in Slovence v zamejstvu in po svetu.