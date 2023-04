Pri SKD Jepa – Baško jezero imajo zdaj 16 novih častnih članov (glej članek). Jubilejna priznanja Krščanske kulturne zveze so prejeli Mirjam Wrolich-Mosser, Marko in Stefan Ressmann, Christian Triessnig, Hanzi Lesjak in Folti Kargl, omenjeni so prejeli tudi zahvalo SKD Jepa – Baško jezero.

Zgoščenko Pod Jepo doma so minulo soboto, 1. aprila, društveniki SKD Jepa – Baško jezero predstavili v kulturnem domu Ledince.

Tobias, Jakob in Simon Ressmann so predstavili pripoved Šentjurja jahajo

Ta vsebuje 24 pripovedk in pesmi v narečju, ki se govori okoli Baškega jezera. Predsednica društva Anica Lesjak-Ressmann je povedala, da v vsaki vasi malo drugače zavijajo, in se zahvalila vsem sodelujočim. Zgoščenka je nastala v okviru projekta Slovenščina v družini, katerega nositelja sta KKZ in SPZ. V sklopu projekta so že izšle narečne zgoščenke na Zilji, v Šentjakobu, v Žvabeku, v Selah in v Šentprimožu.

Vse pevske skupine, ki delujejo pod okriljem SKD Jepa – Baško jezero, so zastopane na zgoščenki.

Na sliki pevke in pevci skupine akzent.

Večer so glasbeno otvorile pevke Loškega terceta. Sodelujoči na zgoščenki so predstavili njeno vsebino. Spomine Antona Urschitza iz Loč je brala hčerka Sonja Schlapper. Predstavljen pa je bil tudi film iz društvenega arhiva »Nekoč v starih časih«.

Loški tercet: Dorica, Erika in Sonja

Prireditev je bila tudi primerno prizorišče za podelitev častnih članstev društva, ki so jih prejeli Folti Kargl, Mirko Singer, Erika Wrolich, Lojsca Ruhdorfer, Marlen Smole-Taupe, Anni Ressmann, Rezika Rutar, Rozka Petschnig, Tildi Lepuschitz, Anni Triessnig, Theresia Gallob, Lojzi Gallob, Anton Gallob, Hanzej Lesjak, Stanko Olip, Peter Olip.

Posebno ganljiv je bil konec prireditve, ko so pevci in pevke skupine akzent zapeli pesem »Mi smo vsi pod Jepo doma«.

Več slik je na www.novice.at/ledince23cd