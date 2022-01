Vabilu društva SPD Srce, minuli petek, 14. januarja, na literarno-umetniški večer se je kljub vsem nevšečnostim zaradi trenutnih predpisov odzvalo lepo število zainteresiranih za literaturo in umetnost.

Felix Kucher je bral odlomke iz svojih romanov »Kamnik« in »Sie haben mich nicht gekriegt«.

Moderacijo in predstavitev avtorja je prevzel Daniel Sturm. Felix Kucher je po poklicu pedagog in ravnatelj gimnazije Perau v Beljaku. Doraščal je v Velikovcu. V Gradcu, Celovcu in v Bologni je študiral klasično filologijo, teologijo in filozofijo. Njegov prvi roman Malcontenta je izšel leta 2016, njegovo najnovejše delo z naslovom »Vegetarianer« je izšlo letos, slednje bo 14. marca 2022 predstavil v Domu prosvete v Tinjah.

Gitti Neuwersch (levo) in Paula Schein-Kontschitsch (desno) z obiskovalko

V svojem zgodovinskem romanu »Kamnik« se prepletata biografija in zgodovina avtorjeve družine s fikcijo. K pisanju je Kucherja motivirala zamol-čana in deloma pozabljena zgodovina njegove družine. Knjiga med drugim obravnava plebiscit, glavni lik »Kamnik« od-rašča dvojezično, kasneje zamolči slovenščino in postane nacionalsocialist. Felix Kucher o reakcijah bralcev: »Presenečen sem bil, da so bili odzivi na knjigo prav na Koroškem tako številni in pozitivni, mogoče tudi, ker je to biografija, ki je na Koroškem prepoznavna v številnih družinah.« Egyd Gstättner je v recenziji zapisal, da se v romanu »Kamnik« srečata »poetična briljantnost in politična brizantnost«.

Moderator Daniel Sturm in avtor Felix Kucher

Na ogled so bile slike umetnice Monike Gojer, ki se zaradi bolezni sama ni mogla udeležiti prireditve. Gojerjeva je doraščala v Lovankah, že celo življenje se je ukvarjala z umetnostjo, a tega ni počela poklicno. Po študiju public managementa v Špitalu je dobila zaposlitev in začela poklicno kariero. Pred leti je bila s prijateljico na dopustu v Barceloni, kjer si je ogledala tamkajšnjo akademijo umetnosti. Tam se je pozanimala in poskusila vpisati v študij, nekaj mesecev kasneje je dobila pismo, da je sprejeta za študij umetnosti v Barceloni, ki ga je tudi končala.

Njena osrednja tema je voda. Na eni strani je vir življenja, po drugi strani je lahko tudi uničujoča, smrtna. Slikanje je za Moniko Gojer proces, ki potrebuje čas in ni končan v nekaj urah. Potrebno pa je najti trenutek, ko je slika končana. Tudi za opazovanje njenih slik si je treba vzeti nekaj časa. Slike bodo v Kulturnem domu v Dobrli vasi na ogled še do marca, lahko jih tudi kupite. Za ogled slik se je potrebno zmeniti za termin z Gitti Neuwersch. (0664/5707010)