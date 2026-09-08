V Ankaranu že 20 let zorijo mladi gledališčniki

Tudi letos so se otroci in mladi ustvarjalci na pobudo Krščanske kulturne zveze in Slovenske prosvetne zveze odpravili na gledališko in lutkovno delavnico, ki jo od leta 2006 organizirajo v Ankaranu. Pred selitvijo v Ankaran so se otroške in mladinske skupine slovenskih kulturnih in prosvetnih društev s Koroške od leta 1975 srečavale v Fiesi. Zaradi velikega zanimanja je delavnica razdeljena na dva termina. Prva skupina otrok in mladih je v Ankaranu ustvarjala od 22. do 28. avgusta, druga pa je svoje delo začela 28. avgusta in ga zaključila 3. septembra.
Letos se je delavnice udeležilo dvanajst skupin iz Koroške in ena skupina z Dunaja. Zastopane so bile lutkovne skupine Celovški zmajčki, Mladi Celovčani in MiSmoMi Navihanci SKD Celovec, mladinska gledališka skupina SPD Bilka iz Bilčovsa, otroška in mladinska gledališka skupina Gledališke šole SPD Šentjanž, mladinska gledališka skupina SPD Radiše, otroška gledališka skupina KKD Vogrče in okolica, mladinska gledališka skupina Slovenske iniciative Dunaj, lutkovni skupini Srce 1 in Srce 2 SPD Srce iz Dobrle vasi ter mladinska gledališka skupina Kreativci KPD Šmihel. Udeležila se je tudi skupina kamišibajkaric društva Kamišibaj za Koroško. Posebno zgodbo ima skupina MiSmoMi Navihanci, ki je lani ob 35-letnici društva po 11 letih ponovno zaživela. Vsi igralci skupine so se gledaliških delavnic udeleževali že v času, ko so te potekale v Fiesi.
Med najmlajšimi udeleženci in hkrati prvič v Ankaranu so bili Celovški zmajčki, otroška skupina GŠ Šentjanž ter ustvarjalci iz Vogrč in okolice. Za strokovno delo z mladimi so skrbeli mentorji Igor Sviderski na področju giba, Martin Vrtačnik pri govoru ter Vid Sodnik in Peter Frankl pri improvizaciji. Igor Sviderski je z delavnico v Ankaranu povezan že od vsega začetka in tako letos že dvajseto leto sodeluje kot strokovni mentor. Poseben del delavnice je tudi skupno jutranje srečanje, pri katerem se zberejo vsi udeleženci. Mentorji jih s skupnimi govornimi in gibalnimi vajami ter družabnimi igrami ogrejejo za dan in pripravijo na delo v skupinah. Za organizacijske niti delavnice zadnjih pet let skrbi Milan Piko, ki kot glavni organizator usklajuje potek tedna in sodelovanje skupin, mentorjev ter spremljevalcev. Letos se je v Ankaranu zbralo čez 100 otrok in mladih na pripravah na novo gledališko in lutkovno sezono.
Težko pričakovan trenutek pa sledi dan pred odhodom. Vsaka skupina pred drugimi udeleženci predstavi, česa so se v preteklih dneh naučili. Za dodatno presenečenje pa poskrbijo strokovni mentorji in režiserji, ki ob zaključku pripravijo še svoj improvizacijski vložek. Presenetila nas je tudi Veronika Kušej s kamišibajem koroške narodne pesmi »U Pliberci, u jormaci«. Prva premiera nove gledališke sezone bo že kmalu. V ponedeljek, 28. septembra, ob 19. uri bodo v Tischlerjevi dvorani Mladi Celovčani SKD Celovec uprizorili predstavo Brede Varl »Žabe«, s katero bodo obeležili 10-letnico delovanja skupine.
Letos sem že petič odgovoren za vodenje delavnice. Iz leta v leto me navdušujejo ustvarjalnost, lepi trenutki v skupnosti, predvsem pa jesenske premiere iger, ki nastajajo med našim delom v Ankaranu. Moje najlepše spoznanje pa sega v lansko leto, ko sem pripravljal zbornik ob 50-letnici delavnice. Takrat sem si šele zares predočil, da ima ta delavnica kultni status. Spomini tistih, ki so se je udeleževali pred desetletji, so namreč še danes tako živi, kot bi vse to doživljali včeraj. Z veseljem nam zato zaupajo svoje otroke in vnuke.
Prečudovito je spremljati otroke, kako odraščajo v mladince in se iz leta v leto oblikujejo v samozavestne osebnosti. Stati na odru je zahtevno poslanstvo. Če se danes ozremo med mladino in starejšo generacijo, lahko opazimo, da je večina aktivnih posameznikov, ki prevzemajo odgovorne funkcije v kulturi ali drugih društvenih dejavnostih, prehodila prav fieško in ankaransko šolo. Lutkovna in gledališka dejavnost na Koroškem bo zaradi takšnega navdušenja živela naprej, mi vsi pa smo poklicani, da otrokom in mladostnikom ponudimo trenutke, ki bodo v njihovem spominu ostali več desetletij. In ravno to je med drugim tudi pravi smisel Ankarana.
Ankaran je zame več kot le še ena obveznost. Je projekt, ki mi že dvajset let daje motivacijo, da vztrajam in ustvarjam. Je prostor, kjer se počutim dobro in ustvarjalno, predvsem pa prostor, kjer lahko skozi jutranje prebujanje in mentorsko delo z odrskim gibom soustvarjam z mladimi.
Spomnim se prve delavnice, ko se mi je zdelo nekoliko nenavadno, da vsi pojejo, a sem zelo hitro začutil, da bom tukaj z veseljem opravljal svoje mentorsko poslanstvo. Pogoji bivanja sprva sicer niso bili idealni, vendar nas to ni ustavilo. Sčasoma smo postali povezana skupnost kreativnih in pozitivnih ljudi, ki dva tedna skupaj živimo, ustvarjamo in dihamo. Po dvajsetih letih sta ostali nespremenjeni predvsem ustvarjalnost in prilagodljivost. Oder je živ organizem, zato pravzaprav niti en dan ni enak drugemu. V zadnjih letih pa so se precej izboljšali bivalni pogoji, prehrana ter možnosti za ustvarjanje in druženje.
Ena najlepših stalnic je zagotovo jutranje prebujanje vseh udeležencev in skupen začetek ustvarjalnega dne. Ostajajo tudi spomini na druženja, sprehode, pogovore in predvsem veliko smeha.
Menim, da otroci, ki prihajajo v Ankaran, poleg gledališkega znanja pridobijo predvsem sposobnost sodelovanja, vzpostavljanja dialoga in spoštovanja skupnega dela. Pomembni so tudi nova poznanstva, širši pogled na svet ter izkušnja skupnosti. Poleg ustvarjalnosti se učijo, kako skupaj ustvariti prostor, v katerem se lahko vsi počutijo sprejete in ustvarjalne. Vsako leto me znova motivirajo raznolikost skupin, izjemno sodelovanje med mentorji in kakovostno preživljanje skupnega časa – tako pri delu kot v prostem času – predvsem pa srčnost, energija in nasmehi vseh udeležencev. Rad se vračam v Ankaran. Zame je še vedno izziv, predvsem pa poslanstvo.
Igram pri Mladih Celovčanih, ki letos praznujejo 10-letnico delovanja, jaz pa v skupini igram že osem let. Letos pripravljamo predstavo o žabi, ki odrašča, vendar ji pri tem ne gre vedno najbolje. V Ankaran prihajamo že vrsto let. Zelo uživamo, ker smo tukaj skupaj kot skupina in ker spoznamo tudi druge skupine. Najbolj všeč pa sta mi v Ankaranu skupnost in prijateljstvo.
Letos sem že petič v Ankaranu, pri gledališki skupini Šentjanž pa igram že sedem let. V Ankaranu mi je všeč, da je program vsako leto zanimiv in da se lahko spoznamo tudi z drugimi skupinami. Tudi hrana je glede na razmere zelo dobra. Naša predstava se imenuje Aplikacija za aplikacijo. V njej dve skupini tekmujeta med seboj in ugotavljata, katera aplikacija je boljša. V predstavi nastopamo z lastnimi imeni in nimamo izmišljenih imen. Letošnja predstava mi je zelo všeč.
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