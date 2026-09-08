V Ankaranu že 20 let zorijo mladi gledališčniki

Igor Sviderski (58), plesni pedagog, plesalec, koreograf

Ljubljana Ljubljana

Ankaran je zame več kot le še ena obveznost. Je projekt, ki mi že dvajset let daje motivacijo, da vztrajam in ustvarjam. Je prostor, kjer se počutim dobro in ustvarjalno, predvsem pa prostor, kjer lahko skozi jutranje prebujanje in mentorsko delo z odrskim gibom soustvarjam z mladimi.

Spomnim se prve delavnice, ko se mi je zdelo nekoliko nenavadno, da vsi pojejo, a sem zelo hitro začutil, da bom tukaj z veseljem opravljal svoje mentorsko poslanstvo. Pogoji bivanja sprva sicer niso bili idealni, vendar nas to ni ustavilo. Sčasoma smo postali povezana skupnost kreativnih in pozitivnih ljudi, ki dva tedna skupaj živimo, ustvarjamo in dihamo. Po dvajsetih letih sta ostali nespremenjeni predvsem ustvarjalnost in prilagodljivost. Oder je živ organizem, zato pravzaprav niti en dan ni enak drugemu. V zadnjih letih pa so se precej izboljšali bivalni pogoji, prehrana ter možnosti za ustvarjanje in druženje.

Ena najlepših stalnic je zagotovo jutranje prebujanje vseh udeležencev in skupen začetek ustvarjalnega dne. Ostajajo tudi spomini na druženja, sprehode, pogovore in predvsem veliko smeha.

Menim, da otroci, ki prihajajo v Ankaran, poleg gledališkega znanja pridobijo predvsem sposobnost sodelovanja, vzpostavljanja dialoga in spoštovanja skupnega dela. Pomembni so tudi nova poznanstva, širši pogled na svet ter izkušnja skupnosti. Poleg ustvarjalnosti se učijo, kako skupaj ustvariti prostor, v katerem se lahko vsi počutijo sprejete in ustvarjalne. Vsako leto me znova motivirajo raznolikost skupin, izjemno sodelovanje med mentorji in kakovostno preživljanje skupnega časa – tako pri delu kot v prostem času – predvsem pa srčnost, energija in nasmehi vseh udeležencev. Rad se vračam v Ankaran. Zame je še vedno izziv, predvsem pa poslanstvo.