Utrinki z jormaške sobote: povorka, otvoritev jormaka in dogajanje v Svaveji uti

Kljub visokim temperaturam je v soboto na pliberški jormak prišlo veliko ljudi. V Svaveji uti je potekalo jubilejno 30. srečanje upokojencev, kjer je Matevž Nachbar prejel častno priznanje za vseživljenjsko delo v športnih in kulturnih društvih. Na povorki so se predstavili domači podjetniki in društva. Otvoritev jormaka je potekala v šotoru družine Stefitz, prisoten je bil tudi avstrijski kancler Karl Nehammer. Po odprtju jormaka so odprli tudi šotor Alpe-Jadran, ansambel Igor in zlati zvoki pa je igral v Svaveji uti do polnoči.