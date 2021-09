Za Tatjano Božič so slike meditacija in terapija.

V velikovški »Turmgalerie« – galeriji v stolpu – je Tatjana Božič v soboto odprla svojo prvo samostojno razstavo pod geslom »sledovi rje«, ki je bila na ogled do 24. septembra.

Tatjana Božič se je počutila notranje prazno, ko je iz zdravstvenih razlogov morala nehati kot ljudskošolska učiteljica in se upokojila. Umetniško žilico je čutila od mladih nog, kot učiteljica pa je vlagala ves trud v delo in ustvarjanje z otroki v šoli. Jeseni 2020 je pri Mohorjevi založbi v Celovcu izšla otroška slikanica »Leto v pesmicah zajeto«, ki je bila tudi neke vrste zaključek ljudskošolske dobe. Božičeva si je rekla, da bo zdaj ustvarjala zase, hotela je delati z čisto drugimi materiali, ki niso tako nežni kot tisti za delo s otroki. Lepote jeseni, rje in razcvet narave je imela že dalj časa v sebi, pravi. Podlaga za risbe pa so ji bile fotografije, ki jih je posnela jeseni 2019.

»Važen element v mojih slikah je rja, jesenske barve, ki prikazujejo razcvet narave, in star les, ki me je že vedno fasciniral.« Ob nastajanju akrilnih slik je Božič izbrala različne dostope in vdelala oksidirano železje, bakrene žice, žlice in slike pa celo polila s kavo. »Slike so bile zame meditacija in terapija, v meni so in jih je ogromno. V posamezne slike sem vložila mnogo časa in so zame tudi oddih,« pravi.

Tatjana Božič z družino in globaškim županom Bernardom Sadovnikom

Umetnica ugotavlja, da pred ustvarjanjem potrebuje določen okvir. Tako je bilo tudi z ateljejem, ki ga ima v kleti Zadruge v Globasnici. Preden je začela z risanjem, si je namreč ustvarila in opremila atelje. »Zelo važno mi je bilo, da imam sobo, kjer se počutim dobro.«

Razstava je bilča na ogled do danes, 24. septembra.

Mnogo ljudi je Tatjano Božič nagovarjalo za razstavo, dokler se ni po naključju vendarle zgodilo, da so njene slike zdaj razstavljene v velikovški galeriji v stolpu »Turmgalerie«, ki jo upravlja umetniško društvo Art13. Božič pripoveduje: »Vsem, ki so me vprašali, sem rekla, da imam premalo slik, čeprav je bil moj atelje poln. Prej sem videla »feedback«, v očeh otrok, zdaj pa nisem vedela, če se naj upam razstaviti svoje slike ali ne. Rekla sem si, dobro, morda bom čez dve leti razstavljala. Pa se je zgodilo, da je moja bivša kolegica, velikovška mestna svetnica Angelika Kuss-Bergner videla slike in je v hipu organizirala razstavo v Velikovcu. »Rekla mi je, da mi bo to že uspelo. Proti koncu pa sem le čutila pritisk.«

Odprtje je moderiral Raimund Grilc, za glasbeni okvir pa sta poskrbela Anja Smolnik in Sebastian Weiss.