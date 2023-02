V Kapelški pasaži so v organizaciji društva Zarja v četrtek, 26. januarja, odprli razstavo zbirke Gabriele Mischkulnig. Ta poleg del svetovno znanih umetnikov obsega dela njenega pokojnega moža Walterja Mischkulniga, Gustava Januša in Gustava Kerscheja.

Na aktualni razstavi v Kapelški pasaži so s svojimi deli zastopani našteti umetniki, poleg njih pa tudi dela svetovno znanih umetnikov, ki danes sestavljajo umetnostno zbirko Gabriele Mischkulnig. Po besedah Tatjane Feinig iz društva SPD Kočna v Svečah je v centru razstave prav Gabi Mischkulnig s svojo zbirko. Že kot dveletno deklico je Gabi prevzel vonj oljnih barv njenega strica Gustava Januša. Njen kasnejši mož Walter Mischkulnig, ki je umrl pred dvema letoma, je bil tudi slikar. V Kapelški pasaži razstavljena dela Januša, Mischkulniga in dela iz Kerschejeve zbirke sicer predstavljajo le kako tretjino obsežne zbirke Gabi Mischkulnig, je povedala Tatjana Feinig.

Umetnine slikarja in pesnika Gustava Januša, med njimi oljne slike iz leta 1965, so na ogled v prvem prostoru pasaže. V drugem prostoru so slike Walterja Mischkulniga, ki je bil po poklicu tehnični risar, po duši pa umetnik, natančneje slikar. Mischkulnig je bil rojen leta 1961 v Spodnji vesci, kjer sta z Gabi postavila hišo, pred tem je Walter nekaj let živel v Svečah. V tretji sobi Kapelške pasaže je razstavljena zbirka Gustava Kerscheja, pokojnega sveškega zbiratelja. Po poklicu je bil Kersche grafični oblikovalec, ki je gorel in živel za umetnost, ki jo je navdušeno zbiral. Pred smrtjo je Walter Kersche svojo zbirko predal Gabi z besedami, da ne pozna nobenega drugega, ki bi mu zaupal, da bo njegovo zbirko ohranil. Zbiral pa je svetovno znane umetnike, kot so Anton Kolig, Salvador Dali, Piere-Auguste Renoir, Bruno Gironcoli, Ernst Ludwig Kirchner, Daniel Spoerri, Pablo Picasso, Christy Astuy, Sevda Chkoutova, Giorgio de Chirico, da naštejemo nekaj teh, zastopanih v Pasaži.

Gabriela Mischkulnig ob portretu pokojnega moža Walterja (avtor slikar Richard Klammer)

Podžupan Franc Jožef Smrtnik je razstavo odprl z besedami, da so tu Sveče srečale Železno Kaplo, saj ne samo umetnost, temveč tudi številne prijateljske vezi povezujejo ljudi iz obeh krajev. Vili Ošina pa je opozoril, da društvo Zarja, letos praznuje 115 let obstoja in delovanja. Društvo dolgo ni imelo možnosti, da bi se s svojimi prireditvami predstavljalo v lastnem prostoru v središču Železne Kaple, kar se je spremenilo šele pred petnajstimi leti, ko je slovenska družina sredi mesta kupila hišo, v kateri so pred ureditvijo pasaže leta 2020 najemali prostor.

Kot je povedal obiskovalec razstave Gregej Krištof, razstava v pasaži »prinaša dela umetnikov svetovnega formata, dela, ki jih na Koroškem le redko vidimo. Ta so tudi zelo posrečeno umeščena v prostor, tako da sem še sam začel razmišljati o razstavi svoje zbirke«. Za glasbo na otvoritvi je poskrbel odlični Tonč Feinig, razstava je na ogled še do 9. marca.