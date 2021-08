Pandemija je spremenila tudi življenje pliberškega umetnika Emila Omana. Koronavirus je lani preprečil vsakoletno razstavo umetnika v Pliberku in v Humu na Hrvaškem. Da bi ljubitelje njegovih umetnin od počivanja preveč ne bolele noge, jih je pozval, naj se končno zbudijo in jih minuli četrtek povabil na razstavo v galerijo EMO v Pliberku.

Že kot mlad fant je Emil Oman rad risal. Ljubezen do ustvarjanja je nato dolgo mirovala, saj sta služba in gradnja družinske hiše bili važnejši. Obisk najmanjšega mesta na svetu, Huma na Hrvaškem, ki ima okoli 30 prebivalcev, je leta 2007 spet zbudilo Omanovo ljubezen do risanja. Od tedaj naprej je njegova enodneva razstava v Humu postala vsakoletna stalnica. Prav za to razstavo pa Oman od leta 2008 naprej letno pripravi 12 novih slik. Vsakič ga spremljajo najboljši prijatelji, s katerimi nato preživi nekaj dni ob morju. Večkrat je razstavljal tudi v Lovranu pri Opatiji in imel razstave na Koroškem in Štajerskem.

»Zbudi se – to je geslo letošnje razstave« pravi Oman. Razstava je na ogled od minulega četrtka, 12. avgusta, v Omanovi galeriji EMO (kratica za Emil Oman) poleg pliberške farne cerkve. Na ogled so nova dela ter nekaj starejših. Nove so v slogu pop-arts. Oman odpira galerijo po telefonskem dogovoru: 0664/1973916. Slike bodo razstavljene do 31. avgusta. Hišo je kupil Oman pred dvanajstimi leti, pred štirimi leti pa je v galeriji imel svojo prvo razstavo. Sledile so vsakoletne lastne razstave ter razstave z deli drugih umetnikov.

Koronavirus je vse spremenil, poudarja, zato pa je vodilo letošnje razstave, da se je treba zbuditi, »saj te drugače od počivanja bolijo noge. Ne samo jaz, mnogi smo se polenili. S polovičnim zagonom ne bo šlo naprej, treba se bo spet pošteno zagnati. Sam sem samo naokrog poležaval in nič nisem delal. Pred tem sem rad zahajal v gostilne, naenkrat pa to ni bilo več mogoče.«

Človekovo življenje od rojstva do smrti je v Omanovih delih v ospredju. »Osnova življenja je čas, saj je omejen. S slikami želim izraziti, da moraš v življenju biti zmeraj pripravljen. Prav to skušam pokazati z odprtimi usti, s katerimi govoriš in dihaš, in z odprtimi očmi, s katerimi vidiš. Kot veren človek uporabljam ribo, ki je eden od simbolov krščanstva. Bika najdemo v pliberškem grbu in v evangeliju, simbolizira moč, njegov rog pa trdost.« Značilni elementi njegovih slik so oko, riba, maska in usta. Kdor si ogleda Omanova dela, vidi raznolikost umetnika, ki uporablja oljne barve, kredo, spray, lesoreze in drugo. Slik »v bistvu« ne prodaja, vseeno pa mu je važno, da slike nagovorijo obiskovalce razstave.

Umetnik je zasnoval tudi razne skulpture in druge umetnine. To so npr. vodnjak pred podružniško cerkvijo v Nonči vas, umetniški logotip pliberškega očesnega zdravnika ali odbojkarska skulptura v Dobu. Po njegovih načrtih so bila kovana tudi rešetkasta vrata v vhodu cerkve na Humcu pri Pliberku. V pliberški gostilni in hotelu Breznik je oblikoval eno od sob hotela, njegove umetnine pa so v dvorani gostilne Breznik ob odpiralnih časih stalno na ogled.

64-letni bivši zavarovalničar se je pred štirimi leti upokojil. Pravi pa: »Zaradi umetnosti mi ni nikoli dolgčas.«