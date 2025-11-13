Vernisaža Christine Meklin-Sumnitsch navdušila obiskovalce 

Številni ljubitelji umetnosti so izkoristili priložnost in si ogledali njena impresivna dela. Direktor poslovalnice Albert David je umetnici čestital za umetniška dela ter se ji skupaj s Christinino hčerko Victorio Meklin, ki je svojo mamo z veliko topline predstavila občinstvu, zahvalil s šopkom rož. Glasbeno so večer spremljali instrumentalni in vokalni nastopi PIS Žvabek pod vodstvom Vere Sadjak. Med gosti so bili podžupan Daniel Wrießnig, mestni svetnik Marko Trampusch, umetnika Emil Oman in Albert Mesner, predsednik KPD Jokej Logar in mnogi drugi.