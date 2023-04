Marija Furjan se je pred 40 leti priselila na Obirsko. Ker ima rada ročno delo, sodeluje v sekciji Ostre šivanke (SPD Valentin Polanšek), kjer se ženske srečujejo že 15 let. Na letošnji prodajni razstavi v gostilni Kovač so bili na ogled in naprodaj ročni izdelki domačink, in sicer od nakita do izvezenih prtov, pletenih nogavic, copat ter številnih velikonočnih okraskov.

Marta Polanšek, vodja sekcije Ostre šivanke: »Prvič smo v okviru društva SPD Valentin Polanšek pred 15 leti ponudili tečaj vezenja velikonočnih prtičev. Odzvalo se je nepričakovano veliko število domačink. Sklenile smo, da se jeseni spet vidimo in nastala je prijetna skupina, ki obstaja vse do danes. V zimskih mesecih se srečujemo ob sredah in na vsakem tečaju se s strokovno pomočjo naučimo kaj novega, npr. hardanger-tehniko, tiffani, patchwork šivanje, bakrorez, pletenje, kvačkanje in še kaj. Rade pa se družimo, tudi med letom gremo v kino ali na izlete. Če nanese, seveda večkrat tudi kaj praznujemo – skratka lepo se imamo!«

Velikonočni pirhi Marije Furjan

Marija Furjan: Ženske na Obirskem se rade družimo. Vedno se spomnimo kaj novega. Pokličemo se po telefonu ali si napišemo sporočilo in se srečamo pri cerkvi, v gostišču ali pri Ostrih šivankah. Pri šivankah sem spoznala veliko različnih tehnik, med drugim tudi »šivanje« velikonočnih pirhov. Delam jih že približno deset let. Prej sem jih tudi prodajala, ampak letos nisem imela veliko časa, saj je doma kar precej dela, poleg tega pa imam zdaj že pet vnukov. Jajčka šivam za hčerke, vnuke ali kot darilo.

Kako nastanejo pirhi z izvezenimi križci?

S pirhi lahko okrasimo prajteljne.

Imam približno dvajset različnih vzorcev. Najprej na dveh koščkih blaga izvezem vzorec oz. dva vzorca in ju prilepim na dve polovici plastičnega jajčka, ki služi kot podlaga. Odvečno blago seveda odrežem, zaprem jajce in ga okrasim s trakovi, tako da se skrije tisti del, kjer se stikata oba koščka blaga. Za eno jajce rabim približno dve uri.

Kdaj pri vas jeste žegen?

Članice Ostrih šivank imajo veliko idej in spretne roke.

Za veliko noč se zbere vsa družina. Na Obirskem imamo žegen v soboto že ob sedmih zjutraj. Ob enajstih se post konča, potem pa se posedemo okoli mize in žegen skupaj pokusimo in uživamo …