Železna Kapla Danes bodo klekljarice iz Železne Kaple in okolice v kapelški farni dvorani dale na ogled svoje čipkarske stvaritve. Skupino s svojimi izkušnjami in znanjem spremlja Maja Millonig-Kupper.

Ni nujno, da so to samo prtički. Iz njih lahko nastanejo tudi prave figure. Ne samo bele, tudi pisane, majhne in velike. Govor je o čipkah. In o klekljanju. Ob njem se že vrsto let v Železni Kapli dobiva krožek žensk, ki spoznavajo pestri svet ustvarjanja z nitkami in lesenimi kleklji. Z njimi se enkrat mesečno srečuje Maja Millonig-Kupper in jim posreduje svoje znanje in izkušnje.

Upokojena učiteljica slovenščine, telovadbe in informatike na celovški Slovenski gimnaziji, doma v Svetni vasi v Rožu, sama kleklja že več ko 30 let. Svoje znanje je izpopolnjevala pri uveljavljenih učiteljih in tako od blizu spoznala pestro paleto izraznih oblik in tehnik klekljanja. »Klekljanje je zame užitek in sprostitev. Potrebna je visoka koncentracija in tako lahko pozabim na vse drugo. Trkljanje klekljev ob les pa je kakor melodija, med klekljanjem ne potrebujem čisto nobene druge glasbe,« razlaga Maja Millonig-Kupper.

Zgodovinska ozadja klekljanja so precej manj meditativna. Na Slovenskem je najbolj znana idrijska čipka, ki so jo žene rudarjev v rudniku živega srebra izdelovale, da bi prispevale k družinskemu proračunu, po neredki zgodnji smrti moža pa tudi še zato, da je družina sploh preživela.

Kakor se je spremenil namen klekljanja, so se razbohotile tudi njegove možnosti in različice. Čipke danes niso samo bele, temveč so lahko pisane, iz dvodimenzionalne oblike pa so prerasle v tridimenzionalno – za božič nastajajo angelčki in zvezde, vigredi pa velikonočni okraski, mogoče so praktično vse oblike, od uhanov, zapestnic ali verižic tja do obročkov za serviete. In seveda tudi prtički. Beli in pisani.

Na razstavi z naslovom Veliko malo pisano in čipka bodo kapelške klekljarice dale svoje čipkarske stvaritve na ogled javnosti (nekaj čipk bo tudi na prodaj). Razstavo bodo odprli danes, v petek, 20. septembra, ob 19. uri v farni dvorani v Železni Kapli, nastopil bo tamburaški ansambel Tamika. Razstava bo odprta še v soboto med 10. in 20. uro ter v nedeljo med 10. in 13. uro.