Vabijo na odkritje stel Valentina Omana: Oman in 836 krajev

Na stelah so krajevna imena zapisana v slovenščini in nemščini. Zasnova projekta 800+ je dokumentacija slovenskih krajevnih imen (in njihovih ustreznih nemških oznak), od katerih mnogih zaradi kulturnopolitičnih okoliščin v prejšnjem stoletju ne zasledimo več v javnem prostoru. Izhodišče dokumentacije je seznam 836 dvojezičnih krajev (glej koer-kaernten.at/projekt/id-80) v tistih občinah, v katerih naj bi bil pouk vseh otrok po uredbi provizorične koroške deželne vlade z dne 31. oktobra 1945 o novi ureditvi dvojezičnega šolstva na južnem Koroškem v obeh deželnih jezikih. Prvo stelo (prototip), ki je bila izdelana leta 2020, je plačal in zdaj podaril deželi Koroški Valentin Oman, ostale tri pa je financirala dežela.