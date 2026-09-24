Umetnost ima v Hiši kulture dom

Christine Meklin-Sumnitsch (64)

Dob Aich

Leta 2015 je prišel predsednik Heinz Fischer na odprtje nove Hiše kulture v Žvabeku. Zidovi so bili prazni in Rosina Katz me je vprašala, ali bi lahko obesili nekaj mojih slik in smo jih obesili po celi hiši. V bistvu je to bila prva razstava v hiši, tedaj še čisto brez vernisaže. Tudi kasneje sem razstavljala v Hiši kulture. V društvu smo spoznali, da so prostori primerni za razstave in veliko bolj privlačni kot brez slik. Od tedaj imamo do tri razstave na leto v naših prostorih. Nekaj mojih slik visi ves čas v Hiši kulture, v bistvu imam tukaj neke vrste depot. Ko ni kakšne razstave, pa moje slike spet obesijo, da zidovi niso tako prazni. Umetniki radi pri nas razstavljajo, saj se je izkazalo, da pri nas razmeroma veliko prodajo.