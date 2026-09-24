Umetnost ima v Hiši kulture dom

Slike so razobesili po celotni Hiši kulture, umetnike, ki so razstavljali v zadnjih desetih letih, pa sta predstavila predsednik KPD Drava Jokej Logar in umetnica Christine Meklin-Sumnitsch. Spored so dopolnili šolarji harmonikaške šole Suschnig ter trio sorojencev Hoffmann. Kustos razstave je umetnik Hermann Bričko.Društveniki poudarjajo, da rednega odpiralnega časa za razstave, ki jih imajo zdaj tri na leto, ni. Zainteresirani se lahko vsak čas obrnejo na društvenike, ki jim radi odprejo vrata do razstavljenih slik. Ko razstavljajo posamezni umetniki, imajo ti tudi ključ za Hišo kulture, da lahko zainteresirane vodijo sami po njej. V nedeljo, 20. septembra, so društveniki vabili na Dan odprtih vrat. Naslednja prireditev KPD Drava bo že 26. septembra med 15.30 in 17. uro, ko vabijo v Hišo kulture na umetniški projekt z otroki »Čuti umetnost«. Na sporedu so petje, risanje in kreativnost. Razstave v Hiši kulture od 2015: Christine Meklin-Sumnitsch (2015, 2018, 2020), Gernot Pucher (2015), Gita Wandl (2016), Hermann Germ (2016), Albert Mesner (2017), Katja Kozjek Varl (2017), Ana Grilc in Tamina Katz (2018), Albert Krajger (2019), ljudska šola Suha (2019), Helmut Blažej (2019/2020), Herlinde Sander (2021/2022), Jurij Zwitter (2022), Annemarie Pechtl (2023), Emil Oman (2023), Sigi Kulterer (2023/2024), Rezi Kolter (2024), Hermann Bričko (2024), Stanko Sadjak (2024/2025), Hans Enzersfellner (2025), Edi Žerjal (2025), Silvia Visočnik (2025), Robert Koch (2025/2026), Mira Blažej (2026).
Slišal sem, da bo Hiša kulture v Žvabeku stara 10 let in sem si mislil, da bi bilo lepo, če bi vsi umetniki, ki so tukaj razstavljali, imeli skupno razstavo. Umetniški prijatelj Hermann Bričko je idejo predstavil društvenikom in ta se je uresničila.. Moja mama je iz žvabeške fare, zato sem z Žvabekom zelo povezan in imam tukaj dobre prijatelje. V knjigo gostov sem napisal: lepa hiša, lepe slike, lepi ljudje, lep Žvabek.
Leta 2015 je prišel predsednik Heinz Fischer na odprtje nove Hiše kulture v Žvabeku. Zidovi so bili prazni in Rosina Katz me je vprašala, ali bi lahko obesili nekaj mojih slik in smo jih obesili po celi hiši. V bistvu je to bila prva razstava v hiši, tedaj še čisto brez vernisaže. Tudi kasneje sem razstavljala v Hiši kulture. V društvu smo spoznali, da so prostori primerni za razstave in veliko bolj privlačni kot brez slik. Od tedaj imamo do tri razstave na leto v naših prostorih. Nekaj mojih slik visi ves čas v Hiši kulture, v bistvu imam tukaj neke vrste depot. Ko ni kakšne razstave, pa moje slike spet obesijo, da zidovi niso tako prazni. Umetniki radi pri nas razstavljajo, saj se je izkazalo, da pri nas razmeroma veliko prodajo.
Nismo si mislili, da se bo Hiša kulture razvila v tako priljubljen razstavni prostor. Zdaj imamo vsako leto vigredno razstavo, jesensko razstavo in še božično razstavo. Jesenska poteka tedaj, ko imamo v Žvabeku praznik ajde. Mnogo umetnikov je poznala Rosina Katz. Rad bi še razširil krog razstavljalcev in povabil še kakega umetnika iz Slovenije, morda iz Dravograda. Seveda pa tudi gledamo, da pri nas razstavljajo tudi nemško govoreči umetniki. To je lep način povezovanja in boljšega razumevanja.
Ko lahko, rada obiščem razstave v Žvabeku. Ta razstava je zelo raznolika, saj dopušča vse vrste umetnosti. Vsak umetnik ima svoj pristop in pogled na umetnost. Tudi v galerijo v stolpu v Velikovcu, s katero upravlja društvo ART 13, vabimo najrazličnejše umetnike.
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