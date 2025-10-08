Umetnine v etnološkem muzeju

Veronika Zeichen (68)

Žamanje Obersammelsdorf

Vesela sem, da smem razstavljati v Drabosnjakovem domu, kjer sem velikokrat bila, ko sem bila majhna, saj sem na Kostanjah doraščala. Tu smo tudi vadili s cerkvenim zborom. Najprej sem se malo bala, ker še nisem veliko razstavljala in nisem bila prepričana, ali bo tudi kaj odmeva. Vse skulpture imajo nekaj osebnega. Med drugim sem upodobila svojo staro mamo, s katero sem dolgo živela, pa svojo sestro, ki je pred kratkim umrla. Skulpture sem reducirala, tako pa lahko vsak vidi nekaj drugega. Letos sem imela veliko projektov, v tem letu pa bom verjetno naredila še lutke za otroško skupino iz Kotmare vasi.