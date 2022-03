Umetniki solidarni z Ukrajino: Na dobrodelni prodaji so zbrali 13.332 evrov

Nad 75 umetnic in umetnikov iz regije je darovalo svoje slike in keramične izdelke za dobrodelno prodajo, ki je minuli petek, 25. marca, potekala v Neue Burg v Velikovcu. Izkupiček dobrodelne akcije umetniškega društva Art13 v višini 13.332 evrov je prevzel predsednik koroške Caritas Ernst Sandriesser. Med sodelujočimi so bili Helmut Blažej, Albert Mesner, Helena Wuttej, Emil Oman, Albert Krajger, Christine Meklin-Sumnitsch, Hermann Bričko, Tatjana Božič, Stanko Sadjak, Gustav Januš in številni drugi.