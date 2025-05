Umetnica Nataša Sienčnik: Spominjanje in spreminjanje spomina

Primarni koncept je bila kultura spominjanja ob 80. obletnici 2. svetovne vojne. V času projekta pa je po težki bolezni umrla tudi moja tašča, ki je bila zame, za moža in za najina dva otroka zelo pomembna oseba. Zaradi izgube ljubljene osebe je to umetniško delo zame dobilo novo razsežnost. Tematizira upanje, osebno izgubo, osebo, ki nam je bila zelo dragocena, zato hočemo ohraniti te spomine. To velja za obe vsebinski komponenti dela. V vojnem kontekstu so spomini važni, da nam predočijo, kaj se je zgodilo, v upanju, da se ne bo ponovilo. Zato je treba vedno znova obnavljati to zavedanje, poznati zgodovino in to predajati naslednjim generacijam. V primeru osebne zgodbe pa želim ohraniti spomin na dragoceno osebo in ga predati naslednji generaciji, mojima otrokoma.