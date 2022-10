Mira Urbajs (28) je svobodna umetnica in študentka pedagoške smeri na dunajski Univerzi za uporabno umetnost (angewandte Kunst), ki ustvarja individualen nakit iz srebra.

Mira Urbajs s svojo umetnino »Knitting«, s katero je na natečaju »PAPER ON TOUR« na Dunaju osvojila prvo nagrado. Foto: Verena Gotthardt

Mira Urbajs se je že leta 2012 iz Koroške preselila na Dunaj. Tam je sprva opravila modni kolidž. Ko je to izobrazbo po dveh letih zaključila, se je za šest mesecev odpravila v Peru, ker po zaključku kolidža sprva ni vedela, kaj bi delala. Že njena starejša sestra Irina je nekaj časa živela v Boliviji, tudi Mira je želela storiti nekaj podobnega in je šla v državo v južni Ameriki. V bližini glavnega mesta Lima je delala v domu za deklice, ki zaradi problematičnih razmer v družinah niso mogle živeti pri starših. »Ker sploh nisem znala špansko, je bilo na začetku vse zelo težko,« se spominja Mira. Španščine se je v teku treh mesecev naučila ob delu z otroki. »Potem je bil to zame najlepši čas. V domu sem pomagala pri vsakdanjih delih in na primer otrokom stala ob strani pri domačih nalogah.« Plačano ni dobila nič, le bivališče in hrano je imela brezplačno. Zanjo je bil ta voluntarijat lepa izkušnja, rada tudi pomaga, če bi kdo rad počel kaj podobnega.

Umetnine iz srebra

Ko se je Mira Urbajs vrnila na Dunaj, je želela začeti s pedagoškim študijem na Univerzi za uporabno umetnost. »Delo z otroki v Peruju mi je bilo tako všeč, da sem želela postati učiteljica. Vse je bilo malo kratkoročno in ker želenega študijskega mesta nisem dobila, sem začela triletno izobrazbo za izdelavo umetnostnega nakita.« Medtem nakit izdeluje sama, majhno delavnico ima v svojem stanovanju na Dunaju. Uhane, prstane in verige ustvarja izključno iz srebra. Za ta material se je odločila, ker ima vrednost, ni pa tako drag kot zlato. Poleg tega je srebro zelo prijetno za kožo, tudi zaradi barve ji je srebro najljubši material. Svoje umetnine predstavlja na svoji strani na Instagramu (@urbanomir2), tam boste prišli z njo v stik in lahko tudi naročite nakit.

Umetniški nakit Mire Urbajs si lahko ogledate na Instagramu: @urbanomir2.

E-mail: [email protected]

Mira Urbajs o svojih umetninah: »Dela so konglomerat mojih misli. Visijo skupaj, podobni so si, kljub temu je vsak objekt enkraten in nekaj individualnega. Vsak prstan se razlikuje od drugega. Nakit se spreminja z dneva v dan in ni statičen, kot so misli, ki se vedno razvijajo naprej. Z nakitom poskušam razbijati stereotipe, ki omejujejo naša življenja …« Skratka, za Miro Urbajs nakit ni le nakit, ampak umetnost.

Prvo mesto na natečaju

Mira Urbajs je medtem dobila želeno študijsko mesto. V okviru študija je bila pred nedavnim devet mesecev na Erasmusu v Valenciji, na študentski izmenjavi. Ob tem je izvedela za umetniški natečaj »PAPER ON TOUR« in je sodelovala na njem. Kot material je morala uporabiti stare plakate Erasmus-programa. Mira Urbajs je iz teh plakatov v treh tednih spletla umetnino. »S to pletenino sem hotela simbolizirati socialno omrežje Erasmusa, saj je to organizacija, pri kateri sodeluje veliko ljudi,« razlaga Mira Urbajs. Delu je dala ime »Knitting«, z njim je na ceremoniji, ki je bila 13. oktobra na Univerzi za uporabno umetnost na Dunaju, osvojila prvo nagrado, dotirano s 1000 evri. Za bodočnost ima konkretne načrte: želi zaključiti študij in začeti delati na šoli. »Zame bi bila perfektna kombinacija, da bi lahko ob delu kot učiteljica ustvarjala še umetnine, predvsem umetniški nakit.«