Pod geslom »Notranja nit« so v velikovški Turmgalerie v četrtek, 10. novembra, odprli prvo samostojno razstavo del Meline Kumer­Reichmann

Razstava prikazuje njeno razmišljanje o življenju in o tem, kar umetnico prikorenini, ji daje orientacijo in na kar se lahko zanese. Iskanje notranje niti do samega sebe, spoznavanje samega sebe, kje umetnica stoji in o čem razmišlja, vse to je vsebina njenih umetnin, pravi. Tehnike so raznolike: akvareli, lebdeči kamni v okvirih, povsod pa so vdelane tanke nitke za vezenje.

Nitke uporablja umetnica tudi za svoj nakit »Umgarnte Steine«, ki ga prodaja preko spletne strani, na trgih ročnega dela in v Gšeftu v Šmihelu. Nakit je tudi razstavljala v Velikovcu, izdeluje pa ga tudi po naročilu in s kamni, ki jih stranke same prinesejo.

Lebdeči kamni

Umetnico je predstavila Monika Novak-Sabotnik. Iz predstavitve smo izvedeli, da je Kumer-Reichmann od leta 2013 naprej samostojna oblikovalka nakita in grafična oblikovalka. Mati dveh otrok se je »arhaične« tehnike kvačkanja, pletenja in šivanja naučila od svojih prednic v Bilčovsu, od koder umetnica prihaja. Izobraževala se je v Avstriji in v inozemstvu. Medtem ko se danes večinoma posveča izdelavi nakita in umetnosti, je pred tem deset let delala na grafičnem področju, mdr. je kot dizajnerka oblikovala nakit za moške za znano znamko Diesel. Danes le še občasno pomaga domačemu grafičnemu in tiskarskemu podjetniku Janku Golavčniku.

Navzoče je pozdravila predsednica umetniškega društva Art 13 Herlinde Sander. Društvo upravlja namreč velikovško Turmgalerie.

Navzoče je pozdravil tudi župan Velikovca Markus Lakounigg. Na prireditvi je ubrano zapel Kvintet Donet. Razstava je na ogled še danes, v petek, 18. novembra (10.00-12.00). Umetnica bo navzoča.