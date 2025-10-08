Novice logo
UI cilja na vdor v človekovo podzavest

8.10.2025 Domačale Damtschach Tomaž Verdev
Odprtje razstave | V gradu Domačale so 3. oktobra odprli razstavo umetnika Benjamina Webra.

Razstava 38-letnega Benjamina Webra iz Želuč ima naslov Cold War Fragments.  Umetnika je na grajskem dvorišču, nad katerim je nepremično lebdel dron, predstavil gostitelj Markus Orsini-Rosenberg. Razstava ima tri tematske sklope, ki jih lahko razdelimo na fragmente zidov, odmeve bunkerjev in sledove razdeljenega sveta. Weber se kot umetnik ukvarja z učinki tehnologije, znanosti, atomske energije in digitalnih orodij na svet in posameznika. »Razstava se nanaša predvsem na umetno inteligenco, ki jo štejem za sto­krat nevarnejšo od atomske bombe, saj na nas vpliva na podzavestni ravni. Z umetno inteligenco (UI) se je prvič pojavila tehnologija, katere cilj je vdreti v človeka, vplivati nanj in njegovo obnašanje usmerjati v želeno smer. Od tod naslov Hladna vojna, ki se v današnjem svetu vodi s pomočjo orodij umetne inteligence. Zaradi tega se hladna vojna ni nikoli končala.« Razstava Cold War Fragments je na ogled ob sobotah in nedeljah med 15. in 19. uro do 31. oktobra, ko vas na finisaži čaka zvočni performans dua Niwa Sonora.

